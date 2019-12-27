DÜNYA
Giriş Tarihi : 27-12-2019 16:49

Almanya silah ihracatında rekor kırdı

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2019'un ocak-aralık (15 Aralık itibarıyla) döneminde yaklaşık 8 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Almanya silah ihracatında rekor kırdı

Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hükümetin bu yılın ocak-aralık döneminde 7 milyar 950 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Verilen yanıtta, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyesi Macaristan olduğuna vurgu yapıldı. Berlin, Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon avro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husiler ile savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon avro ile Macaristan’dan sonra silah satışında ikinci sırada yer aldı. Mısır’ı ise 483 milyon avro ile ABD izledi.

Satışların yüzde 44,2’si (yaklaşık 3,52 milyar avro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi olmayan ve Almanya'nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere gitti. Bu oran 2018'de yüzde 52,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Berlin, 2018’de 5,3 milyar avro, 2017’de 6 milyar 240 milyon avro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015’te 7,86 milyar avro ile rekor kırmıştı.

ETİKETLER: almanya rekor silah ihracatı silah ve askeri malzeme
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Beşiktaş 30 17
  • 4 Trabzonspor 29 16
  • 5 Fenerbahçe 28 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA