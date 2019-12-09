EKONOMİ
Giriş Tarihi : 09-12-2019 17:10   Güncelleme : 09-12-2019 17:11

Akkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ arasında elektrik bağlantı anlaşması imzalandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) proje şirketi Akkuyu Nükleer AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) arasında "Elektrik İletim Sistemine Bağlantı" anlaşması imzalandı.

Akkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ arasında elektrik bağlantı anlaşması imzalandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) proje şirketi Akkuyu Nükleer AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) arasında "Elektrik İletim Sistemine Bağlantı" anlaşması imzalandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Akkuyu NGS'nin sisteme bağlanmasını sağlayacak 6 yüksek gerilim hattına sahip elektrik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin kapsamlı çalışmalara başlanacak.

Söz konusu anlaşmayla, Akkuyu NGS, Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle 6 trafo merkezi üzerinden bütünleşecek ve santral tarafından üretilecek elektrik enerjisi, 400 kilovolt güce sahip iletim hatları üzerinden trafo merkezlerine iletilecek.

Toplam uzunluğu bin kilometreyi aşacak yüksek gerilim hatlarının inşasıyla Türkiye'nin en güçlü ve çok dallı elektrik iletim sistemi kurulmuş olacak. Akkuyu NGS'nin bağlantısı için gereken tüm hatların inşaat ve bakımı TEİAŞ tarafından yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, anlaşmayla Türkiye'deki enerji altyapısının Akkuyu NGS ile bütünleşeceğini belirterek, "Harici bir elektrik sistemiyle uyumluluk parametrelerine uygun hale getirilmesi, NGS işletmesinde güvenilirliğin ve emniyetin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle anlaşmanın imzalanması, kuşkusuz Akkuyu NGS projesinin en önemli aşamalarından birisi olarak kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. İlk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılan santral, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.

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