Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Sezen, "Emzirme çok önemlidir, bebek doğar doğmaz emzirilmelidir." dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, yeni doğum yapan annelere emzirmeye yönelik önerilerde bulundu.

AHEF Başkanı Dr. Sezen, gebelik döneminde olduğu gibi doğum sonrası takiplerinin de aile hekimliğinde üzerinde durulan dönemlerden olduğuna değindiği yazılı açıklamasında, lohusalıkta önemsenmesi gereken noktalara işaret etti.

Doğum sonrasında da annenin bazı hastalıklar açısından özenle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Sezen, şunları kaydetti:

"Demir eksikliği açısından değerlendirme ve gerekirse ilaç takviyesi ve verilen ilacın düzenli kullanımı çok önemlidir. Emzirme çok önemlidir, bebek doğar doğmaz emzirilmelidir. Sütün tam olarak boşaltılamamasına bağlı sorunlar ya da emzirme hatalarına bağlı, meme ucunda yaralar ortaya çıkabilir. Emzirme ile ilgili merak edilenler hakkında en doğru bilgi aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından alınabilir."

Sezen, bazen rastlanan süt ateşi veya tıp dilinde mastit olarak bilinen rahatsızlığı yaşamamak için süt kanallarının sürekli boşaltılmasının önemine işaret ederek, aşırı yorgunluk ve tükenmeye bağlı veya yaşanan hormonal değişime paralel olarak doğum sonrası depresyon yaşanabildiğini, bu nedenle annelerin her fırsatta istirahat etmesi gerektiğini vurguladı.

Annenin ruhen ve moral olarak enerjik hissettiği oranda bebeğin de huzurlu ve uykusu yerinde olduğunu anlatan Sezen, şu önerileri sundu:

"Bebeği her uyuduğunda anne de uyuyarak ihtiyacı olan enerjiyi depolamalıdır. Sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi ve yüksek kalorili besinlerden uzak durulması, bol protein alarak sağlıklı atıştırmalıklara yönelinmesi gerekiyor. Fazla kilolardan kurtulmak için acele etmeden ancak dengeli öğünlerle beslenilmesi annenin enerjisi ve sütü için önem taşıyor."