EĞİTİM
Giriş Tarihi : 18-08-2020 21:36
AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÖNEMİ ARTIYOR
AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden randevu sistemi ile Aile Danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Danışmanlık hizmeti ile vatandaşlarımızın aile içi iletişimini güçlendirmeyi, sorunlarla baş etmelerine destek olmayı, sorun çözme becerilerini artırmayı ve aile bütünlüğünü sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi.
"SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİYORUZ"
Bakan Selçuk, pandemi sürecinde de Aile Danışmanlığı hizmetini telefon ve online görüşmeler olarak sürdürdüklerini belirterek, "1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yeniden yüz yüze olarak yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
"52 BİN VATANDAŞA HİZMET SUNDUK"
Selçuk, bugüne kadar 52 bin vatandaşa Aile Danışmanlığı hizmeti verdiklerini, 2019 yılından itibaren de Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden 13 bin kişinin başvurduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-Devlet Sistemi üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ acshb-aile-danismanligi-basvurusu linkinden giriş yaparak Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için talepte bulunabilirler" şeklinde konuştu.