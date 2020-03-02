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Giriş Tarihi : 02-03-2020 10:18   Güncelleme : 02-03-2020 10:21

Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı: Yaralılar var.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı: Yaralılar var.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

ETİKETLER: ağrı roketli saldırı gümrük kapısı
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