Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'na ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

4- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Süper Lig'de 25. haftaya Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

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