SİYASET
Giriş Tarihi : 08-03-2020 09:24

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'na ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek. 

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

4- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Süper Lig'de 25. haftaya Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. 

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ETİKETLER: lider programları
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