Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Ankara

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Esed rejiminin sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Acil servise kaldırılan bir kadın hayatını kaybetti. Yapılan tetkikler sonucu kadında Kovid-19 tespit edildi ve virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının 9'a yükseldiği de kaydedildi.

Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde vaka sayısının açıklanan rakamlardan daha yüksek olmasından endişe ediliyor.

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