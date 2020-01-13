SİYASET
Giriş Tarihi : 13-01-2020 20:03

İBB Meclisi 1. Başkanvekili AK Parti'li Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili AK Parti'li Göksel Gümüşdağ, görevinden 17 Ocak'ta istifa edeceğini söyledi. - İstanbul Büyükşehir, Ak Parti, Göksel Gümüşdağ

İBB Meclisi 1. Başkanvekili AK Parti'li Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı

İstanbul

Saraçhane'de gerçekleşen İBB ocak ayı meclis toplantısı ilk birleşimi sonunda konuşan Gümüşdağ, 17 cuma günü itibarıyla Meclis 1. Başkanvekilliği görevinden ayrılacağını belirtti.

16 yıl meclis başkanlığı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gümüşdağ, tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Uzun zamandır çok yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika... Bana anlayış gösteren eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım."

Gümüşdağ'ın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı da söz alarak Gümüşdağ'a yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

İstifanın ardından şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılması bekleniyor.

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