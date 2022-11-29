Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Yapılan açıklamada “Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
AÇIK CEZAEVİ HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI
AÇIK CEZAEVİ HÜLÜMLÜLERİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI
HUKUK
Giriş Tarihi : 29-11-2022 19:43
ADMİN KULLANICI
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