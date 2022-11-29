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AÇIK CEZAEVİ HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI

AÇIK CEZAEVİ HÜLÜMLÜLERİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI

HUKUK
Giriş Tarihi : 29-11-2022 19:43
AÇIK CEZAEVİ HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından  Yapılan açıklamada “Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Cezaevi hükümlü infaz tutuklu
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