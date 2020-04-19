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Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17, iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.