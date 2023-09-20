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ABKANT PRES DÖKÜM USTASI... İSTANBUL

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TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 20-09-2023 16:04   Güncelleme : 20-09-2023 16:04
ABKANT PRES DÖKÜM USTASI... İSTANBUL

İSTANBUL
ANADOLU YAKASI
OSB'DEKİ FİRMAMIZA
Tecrübeli
ABKANT
PRES BÜKÜM
USTASI
Alınacaktır
İşyerimiz Tuzla'dadır
Müracaatlar
0216.593°02°44
 

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