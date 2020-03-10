DÜNYA
Giriş Tarihi : 10-03-2020 16:26

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yaptığı açıklamada, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

"REJİM VE RUSYA YAPTIRIMLA KARŞILAŞIR"

Jeffrey ayrıca, "Rusya ve Suriye rejimi İdlib'de kalıcı ateşkesle ilgilenmiyor, onların asıl amacı Suriye'de zafer ilan etmek. Eğer Rusya ve Suriye rejimi ateşkesi ihlal ederse ABD ve Avrupalı müttefikler olarak yaptırımlarla karşılık verilecektir" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER: abd türkiye nato idlib
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