DÜNYA
Giriş Tarihi : 24-03-2020 13:55

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1788'e çıktı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1788'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1788'e çıktı

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 13 ülkede ölüme yol açtığı kaydedildi. 

Açıklamada, vaka sayısının kıta genelinde 1788'e, ölü sayısının da 58'e çıktığı bildirildi.

11 ülkede 184 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, en fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü vurgulandı.

Bu ülkenin ardından virüsün en fazla görüldüğü yerler, Mısır, Cezayir, Fas, Senegal, Tunus ve Burkina Faso olarak sıralandı.

 

ETİKETLER: afrika- yeni tip koronavirüs kovid-19
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