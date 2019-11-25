DÜNYA
Giriş Tarihi : 25-11-2019 13:15

AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

Listede aday göstermeyen İngiltere'den üye yer almadı.

AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak AB Komisyonunun aday listesini onayladı.

AB Komisyonunun yeni üyelerinin Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurulunda onaylanması halinde 1 Aralık'ta göreve başlaması bekleniyor.

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üyenin Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin de İspanyol Josep Borrel olması bekleniyor.

İngiltere, 1 Aralık'ta göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonuna ülkedeki erken genel seçimlerden önce aday göstermeyeceğini bildirmişti. Bu nedenle Komisyon listesinde 27 isim yer alıyor.

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