SİYASET
Giriş Tarihi : 02-01-2020 14:45

TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Canlı izlemek için tıklayınız>>

#Canlı: #Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor https://t.co/iQ144Fia5k

— AA Canlı (@AACanli) January 2, 2020

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.

Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

 

ETİKETLER: TBMM LİBYA CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERESİ
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