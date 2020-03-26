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Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak

Adıyaman'da, market raflarındaki sütleri içen ve bu anları sosyal medyada paylaştığı tespit edilince gözaltına alınan çocuk, adli kontrol şartı ve 15 gün evden çıkmama koşuluyla serbest bırakıldı. .