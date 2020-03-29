Ankara'da pazar yeri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı yolcu taşınması yasaklandı

Ankara Valiliğince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

Ankara

Ankara Valiliğince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

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