SİYASET
Giriş Tarihi : 18-02-2020 09:48

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 467 gözaltı kararı

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 467 gözaltı kararı

Ankara

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

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ETİKETLER: Fetö gözaltı operasyon
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