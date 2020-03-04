Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, geçen ay hisselerindeki yüzde 118,8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, geçen ay hisselerindeki yüzde 118,8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, şubat ayında yüzde 28,9 değer kazandı.

Söz konusu dönemi yüzde 118,8'lik kazançla tamamlayan Trabzonspor, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirveye yerleşen Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor.

Şubat ayında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 60,7 değer kazanırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,6 azaldı. Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 30,9 ile şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Analistler, Trabzonspor ve Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği başarılı sonuçların borsada hisse performansına da yansıdığını belirtti.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Yıl başından bu yana en fazla kazandıran da Trabzonspor

Yıl başında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Trabzonspor oldu. Yılın 2 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 176,7 yükseldi.

Trabzonspor'u yüzde 85,2 ile Galatasaray, yüzde 2,9 ile Beşiktaş izledi. Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 18,2 azalış kaydetti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Halka açık 4 spor şirketinin piyasa değerleri açısından şubat ayı ilklerin yaşandığı bir ay oldu. Trabzonspor ve Galatasaray'ın piyasa değeri şubat ayında ilk defa 2 milyar TL'yi aştı.

Trabzonspor'un piyasa değeri 2 milyar 132 milyon 243 bin 491 TL'ye, Galatasaray'ın piyasa değeri de 2 milyar 349 milyon TL'ye kadar ulaştı. Spor hisselerinin piyasa değerinde de söz konusu dönemde 4 milyar 401 milyon 739 bin 49 TL'lik bir dalgalanma görüldü. Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değeri toplam en yüksek 7 milyar 687 milyon 193 bin 491 TL'yi en düşük de 3 milyar 285 milyon 454 bin 442 TL'yi kadar gördükten sonra 5 milyar 213 milyon 647 bin 445 TL seviyesinde dengelendi.

Şubat ayında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip oldu. Galatasaray şubat ayını 2 milyar 30 milyon 400 bin TL piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 1 milyar 406 milyon 524 bin 254 TL ile Trabzonspor,1 milyar 171 milyon 923 bin 200 TL ile Fenerbahçe, 604 milyon 800 bin TL ile Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Şubat 2020 kapanış fiyatı, şubat ayı değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2020 Şubat kapanış fiyatı2020 Şubat aylık değişim2019 sonuna göre farkPiyasa değeri (TL) Trabzonspor5,95118,8 176,7 1.406.524.254Galatasaray3,7660,7 85,22.030.400.000 Beşiktaş2,52-1,6 2,9 604.800.000Fenerbahçe11,84-30,9 -18,2 1.171.923.200