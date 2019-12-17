SPOR
Giriş Tarihi : 17-12-2019 17:15

Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusu Güray Vural'ın attığı gol sonrası yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti
Kayseri Sarı-kırmızılı kulübün, TFF'ye sunduğu dilekçede, Gaziantep FK maçının 67. dakikasında gol atan Güray Vural'ın, sevincini Kayserispor taraftarının bulunduğu tribün önünde provokatif hareketlerle yaptığı öne sürüldü. Dilekçede, "Gol sevincini, futbol ahlakı ve futbolcunun onurlu duruşundan yoksun şekilde yaşayan Güray Vural hakkında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinde yer alan 'Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara ceza verilmesi' ibaresi gereği işlem yapılmasını talep ederiz." ifadelerine yer verildi. Kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güray Vural'ın gol sevincinin spor ahlakına uygun olmadığını ve gerekli cezayı alacağını düşündüğünü belirterek, "Hiç kimsenin Gaziantep Futbol Kulübünün yöneticileri ve taraftarının güzel yaklaşımlarına, misafirperverliğine gölge düşürmesine hakkı yok." diye konuştu. Tokgöz, TFF'nin vereceği kararın örnek teşkil edeceğini ve konuyu hassasiyetle değerlendireceklerini umut ettiklerini sözlerine ekledi.    
ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA