Üşüyen köpekleri ısıtıp karınlarını doyurdular

Adıyaman'da esnaf ve vatandaş, sokak köpeklerinin karnını doyurup onları kilimle sardı.

Adıyaman

Adıyaman'da bir dükkanın önünde bitkin halde duran iki sokak köpeğine esnaf ve vatandaştan şefkat eli uzandı.

Gölbaşı Caddesi üzerinde bir iş yeri sahibi Mehmet Uğur Yılmaz, soğuktan üşüyen iki köpeğin karnını aynı cadde üzerinde bir lokantadan aldığı kavurma ile doyurdu.

Bu durumu gören yoldan geçen Hüseyin Soydan da aracından getirdiği kilimle sokak köpeklerini sarmaladı.

Yılmaz ile Soydan, bir süre oyun oynadıkları köpeklerin yanından ayrıldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havada sokak hayvanlarını gördüğünü, onların aç olduğunu düşünerek karnını doyurmak istediğini söyledi.

Evinde köpek beslediğini anlatan Yılmaz, "Bir Adıyamanlı olarak sokak köpeklerini sahiplenmemiz gerekir. Tüm sokak köpeklerinin bakılmasını istiyorum. Bu soğuk havada biz bile kalın elbise giyiyoruz ve ona rağmen üşüyoruz. Hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Soydan da "Sokak hayvanlarını sahiplenmemiz gerekiyor. Sonuçta onlar da birer canlıdır. Havalar soğudu. Esnafın sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini gördüm ve hemen yaklaştım. Aracımda bulunan kilimle köpekler üşümesin diye üstlerini örttüm." ifadelerini kullandı.

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