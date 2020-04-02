SAĞLIK
Giriş Tarihi : 02-04-2020 21:41

ABD'de 21 bin sağlık çalışanı Kovid-19 mücadelesi için New York'a gitmeye gönüllü oldu

ABD'de 21 bin sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York'a yardıma gitmeye gönüllü oldu.

ABD'de 21 bin sağlık çalışanı Kovid-19 mücadelesi için New York'a gitmeye gönüllü oldu

New York

 

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzBİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleriA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarSON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritasıRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuDÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son verilerŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 92 bin 381'e çıktığını, 2 bin 373 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. 

Salgından "daha az etkilenen bölgelerdeki doktor ve hemşirelere yardıma gelmeleri" çağrısı yapan Cuomo, eyalet dışından 21 bin sağlık çalışanının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için gönüllü olduğunu ifade etti.

Cuomo, ''Bu güzel insanlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunu unutmayacağız ve New York da size yardıma gelecek, söz veriyorum.'' dedi.

6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı

Tıbbı malzemelerin de hızla tükendiğini vurgulayan Cuomo, "New York'ta 6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı.'' ifadesini kullandı.

Cuomo, salgının eldeki veriler ve modellere göre 7 ila 30 günde zirveye çıkmasının ön görüldüğünü belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi virüse yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA