ABD'de 21 bin sağlık çalışanı Kovid-19 mücadelesi için New York'a gitmeye gönüllü oldu

ABD'de 21 bin sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York'a yardıma gitmeye gönüllü oldu.

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New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 92 bin 381'e çıktığını, 2 bin 373 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Salgından "daha az etkilenen bölgelerdeki doktor ve hemşirelere yardıma gelmeleri" çağrısı yapan Cuomo, eyalet dışından 21 bin sağlık çalışanının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için gönüllü olduğunu ifade etti.

Cuomo, ''Bu güzel insanlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunu unutmayacağız ve New York da size yardıma gelecek, söz veriyorum.'' dedi.

6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı

Tıbbı malzemelerin de hızla tükendiğini vurgulayan Cuomo, "New York'ta 6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı.'' ifadesini kullandı.

Cuomo, salgının eldeki veriler ve modellere göre 7 ila 30 günde zirveye çıkmasının ön görüldüğünü belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi virüse yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

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