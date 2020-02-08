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Soylu: 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.