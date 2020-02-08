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Giriş Tarihi : 08-02-2020 13:22

Soylu: 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.

Soylu: 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi. 

Bakan Soylu, "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

 

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