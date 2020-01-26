Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında savunması başladı

ABD Başkanı Trump'ın savunma ekibi, azil sürecini başlatan Demokratları, 2016 seçim sonuçlarını değiştirmek istemekle suçladı.

New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, Senatoda devam eden azil yargılamasının beşinci gününde savunmalarına başladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğini yaptığı 7 Demokrat savcı vekilinin açılış sunumlarını tamamlamasının ardından Trump'ın savunma ekibi, bugün ilk kez açılış konuşmalarını yaptı.

İki saat süren bir sunum yapan Trump'ın avukatları, ABD Başkanının "kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını" iddia ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ulusal çıkarlara uygun ve Demokratların başlattığı azil sürecinin "siyasi motivasyonlu" olduğunu savundu.

Demokratları 2016'daki seçim sonuçlarını değiştirmek istemekle suçlayan Beyaz Saray avukatlarından Pat Cipollone, "Demokratlar, bugün buraya gelerek aslında Ukrayna toplantısının ardından seçim sonuçlarını değiştirmek istedi. Sizden seçimi iptal etme, seçime müdahale etme ve ABD Başkanını görevden almanızı isteyerek görevlerini tamamen sorumsuzca kötüye kullanıyorlar." diye konuştu.

Trump'ın savunma avukatları sunumlarına pazartesi ve salı günleri kaldığı yerden devam edecek Trump'ın savunma ekibinin de tezlerini anlatmaları için toplam 24 saati bulunuyor.

Öte yandan Trump, savunma avukatlarının açılış konuşmalarının cumartesi gününe denk gelmesinden ve izlenmeyecek olmasından yakınarak, "TV'de ölüm vadisi" eleştirisinde bulundu.

Geçen cuma günü Sanato'daki açılış sunumlarının tamamlayan Demokrat savcı vekiller, Trump'ın Ukrayna konusunda anayasal bir suç işlediğini savunuyor ve Trump'ın görevden alınmasını talep ediyor.

Savunmanın sunumlarını tamamlamasının ardından gelecek hafta senatörler, soru sorma şansını elde edecek. Hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.





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