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Giriş Tarihi : 19-04-2020 13:03

İBB'den 100 bin çocuğa 23 Nisan armağanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 100 bin çocuğa hediye dağıtacak.

İBB'den 100 bin çocuğa 23 Nisan armağanı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürecek. 

100 bin çocuğa dağıtılmak üzere hediye kutuları hazırlayan İBB, kutuların içinde hikaye kitabından eğitici oyunlara kadar birçok sürprize yer verdi.

Bayramı evinde geçirmek zorunda olan çocukların yüzü, hazırlanan hediye kutuları ile gülecek. Hediye kutuları, yardım kolisi başvurusu yapan çocuklu ailelere verilecek.

 

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ETİKETLER: 23 Nisan İBB
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