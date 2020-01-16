Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'daki duruma ilişkin, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." açıklamasında bulundu.

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mevcut ateşkese uyacağına söz verdiğini açıkladı.

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Bingazi’de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter’in Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenecek Libya Konferansı’nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.

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