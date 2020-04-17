Merkel’den Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uluslararası iş birliği' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulunduğu bildirildi.

Berlin

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