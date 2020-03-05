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Giriş Tarihi : 05-03-2020 10:19

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'taki Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.

Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

Vodafone Park'ta zorlanıyor

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

Gökhan Gönül oynayamayacak

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

 

ETİKETLER: BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MKE ANKARAGÜCÜ DUTBOL
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