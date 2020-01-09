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Giriş Tarihi : 09-01-2020 16:18

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi

Ankara

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki harekat bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde havan silahı, 20 AK-47 piyade tüfeği, 37 şarjör, 3 RPG-7 roketatar, 12 roketatar mühimmatı, 10 roket sevk fişeği ile 5 bin 532 Bixi makineli tüfek mühimmatı bulundu.

Rasulayn'da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve havan silahı tespit edildi.

Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi.

 

ETİKETLER: BARIŞ PINARI HAREKATI PKK/YPG TÜNEL MÜHİMMAT
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