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Giriş Tarihi : 20-01-2020 10:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)

20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)

17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)

 

ETİKETLER: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FUTBOL
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  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Denizlispor 22 18
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
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