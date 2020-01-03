DÜNYA
Giriş Tarihi : 03-01-2020 01:06

Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı

İstanbul Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı. 

Konsey, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den yardım talebinin nedenine ve TBMM'den geçen tezkereye ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 

"Meşru yönetime karşı ülkedeki darbeciyi destekleyen dış düşmanlar ve onların milisleriyle mücadele" kapsamında Türkiye'ye yardım çağrısında bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Savaş suçlusu Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Fransa gibi ülkeler halkımızı öldürüp, acı çektirerek, yıkımlar gerçekleştirdi. Bu durum bizi, halkımızı ve sivilleri korumak adına Türk dostlarımızdan meşru bir şekilde destek talep etmeye sevk etti. Türkiye parlamentosunda tezkerenin kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz." 

Açıklamada ayrıca, Libya’nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'in ülkeyi düşürdüğü durumun üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkedeki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması kapsamında oluşturulmuş yürütme ve danışma kurumudur.

Ülkenin farklı kabile, etnik kimlik ve bölgelerinden 145 üyesi olan Devlet Yüksek Konseyine Halid el-Mişri başkanlık ediyor.

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: libya devleti Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA