Bakanlık'tan Atakan için rehberlik desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemi haline gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirdi.

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemi haline gelerek dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, her çocuğun pedagojik gelişim hızı ve düzeyinin farklı olduğu, çocukların üstün yarar ve haklarının gözetilmesi gerektiği kaydedildi.

Çocukların, potansiyel, yetenek ve davranış biçimleri bakımından konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bütüncül değerlendirme yapılmadan, münferit birkaç video üzerinden beyanlarda bulunmanın çocuklar üzerinde olumsuz etki yapacağı uyarısı yapıldı.

Bakanlık uzmanlarının, çocuk ve çocuğun ailesi ile görüştükleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz."