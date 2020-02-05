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Giriş Tarihi : 05-02-2020 09:03

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan biri kadın 3 kişi Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkisinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan biri kadın 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinden yardım istedi. 

Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.

Sarp arazide arama yapan ekip, 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları kurtardı.

 

ETİKETLER: izmir kemalpaşa kayıp kişi akut
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