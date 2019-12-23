GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-12-2019 14:19

Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak

Almanya'da bilim insanları, 2100'de insanların kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 80 artacağını ileri sürdü.

Yüzyılın sonunda insanların kalori ihtiyacı yaklaşık yüzde 80 artacak
Ankara BBC'nin haberine göre, sonuçları "PLOS One" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu yüzyılın sonunda dünya nüfusunun gıda ihtiyacının da yaklaşık yüzde 80 artacağı tahmin ediliyor. Almanya'da bulunan Gottingen Üniversitesinden Dr. Lutz Depenbusch, vücut kitle indeksindeki artış nedeniyle daha fazla kaloriye ihtiyacın olacağına işaret ederek, "2100'e kadar kişi başı ortalama günlük enerji ihtiyacının 253 kalori artacağını tahmin ediyoruz." dedi. Depenbusch, bir kişinin 253 kalori ihtiyacını karşılamak için öğününe 2 büyük muz veya bir porsiyon patates kızartması ekleyebileceğini söyledi. Kalori artışından en az Sahra Altı Afrikası ülkeleri etkilenecek Depenbusch ve Gottingen Üniversitesinden meslektaşı Prof. Dr. Stephan Klasen, hızlı nüfus artışı sebebiyle söz konusu kalori artışından en az Sahra Altı Afrikası ülkelerinin etkileneceğini belirtti. Araştırmacılar, artan gıda taleplerinin fiyat artışlarına yol açacağına dikkati çekerken, kalori ihtiyacını karşılayamamanın küresel eşitsizliğe yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun 2100'de 11 milyara çıkacağını tahmin ediyor.  
ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA