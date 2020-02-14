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Giriş Tarihi : 14-02-2020 09:07

Ankara Akyurt’ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir makine üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara Akyurt’ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ankara

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir makine üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Büğdüz Mahallesi’ndeki inşaat makinaları ve elektrikli araçlar üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 arazöz ile itfaiye araçları ve iş makineleriyle alevlere müdahale edildi.

Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında, yurt dışına ithal edileceği öğrenilen iş makineleri ile fabrikada büyük hasar oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da bölgeye giderek yangın hakkında bilgi aldı, fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

ETİKETLER: ankara akyurt fabrika yangın
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