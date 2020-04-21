İngiltere'de potansiyel Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi. - Anadolu Ajansı.

Londra

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