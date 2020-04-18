Fas, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artıyor

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

İstanbul

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