Türkiye'de geçen yıl yabancı ortaklı 12 bin 634 şirket kuruldu

Türkiye'de geçen yıl toplam sermayesi 5,7 milyar lira olan 12 bin 634 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleştirildi.

Ankara

Türkiye'de geçen yıl toplam sermayesi 5,7 milyar lira olan 12 bin 634 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Boralar Birliği istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu şirketlerin 1149'u anonim, 11 bin 485'i limited olarak kurulurken, yabancı sermaye oranının yüzde 83,25 olduğu görüldü.

Geçen yıl kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, bunların, 970'inin İran, 747'sinin Suriye, 418'inin Suudi Arabistan ve 337'sinin Irak ortaklı olarak kurulduğu kayıtlara geçti. Bu ülkeleri, 331 şirket ile Ürdün, 326 ile Mısır, 243 ile Almanya, 229 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 195 ile Libya izledi.

Almanya ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 2019'da 1,1 milyar lirayı buldu. Hollanda ortaklı şirketlerin sermayesi 306,5 milyon lira, Suriye ortaklıların 217,7 milyon lira, İran ortaklıların 183,2 milyon lira, Irak ortaklıların da 153,2 milyon lira oldu.

Yabancılar İstanbul'a yatırım yaptı

İstanbul, 8 bin 828 şirketle 2019'da en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller sıralamasında zirvede yer aldı. Bu ili Antalya 705, Ankara 589, Gaziantep 504, Mersin 452 ve Bursa 404 şirketle takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 3,4 milyar lira olarak hesaplandı.

Volkswagen'in yatırım yapmayı planladığı Manisa'da geçen yıl, 952,7 milyon liraya sermayeye sahip toplam 29 şirket kuruldu. Manisa, sermaye büyüklüğüne bakıldığında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Volkswagen Grubu, geçen yıl Manisa da "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kuruluşu gerçekleştirmişti.

Manisa'yı, 230 milyon liralık sermaye ile Bursa, 220 milyon lirayla Gaziantep, 212 milyon lirayla Ankara izledi.

Bitlis, Çankırı, Gümüşhane ve Ardahan'da yabacı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Öte yandan 2018 yılında 4,4 milyar lira sermayeye sahip 13 bin 405 şirket kurulmuştu.