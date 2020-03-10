Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna ilişkin, "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



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Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, "AB ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı." dedi.

"Avrupa sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz. Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız. Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor."