DÜNYA
Giriş Tarihi : 10-03-2020 12:07

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna ilişkin, "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
 

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Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, "AB ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı." dedi.

"Avrupa sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz. Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız. Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor."

 

ETİKETLER: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU TÜRKİYE GÜNEY VE DOĞU SINIRLARI
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