Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor

Bulgaristan'a mevsimlik işçi olarak Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dan çalışmaya gelenlerin piyasa ihtiyaçlarını karşılamadığını bildirildi. - Anadolu Ajansı.

Sofya

Nüfusun gittikçe azaldığı Bulgaristan’da, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ucuz iş gücü bulabilmek amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moğolistan ile iş birliği arıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitza Saçeva, yaptığı açıklamada, ülkeye mevsimlik işçi olarak Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dan çalışmaya gelenlerin piyasa ihtiyaçlarını karşılamadığını bildirdi. Saçeva, özellikle turizm sektöründeki personel açığını kapatmak üzere bu ülkelerden her yıl ortalama 8 bin kişinin çalışmak üzere Bulgaristan’a geldiğini belirtti.

Saçeva, ucuz iş gücü sağlamak amacıyla söz konusu ülkelere yakın bir zamanda Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moğolistan’ı da katacaklarını, bu ülkelerle gerekli görüşmelerin yürütüldüğünü kaydetti. Bulgaristan’da 2011 yılında yapılan sayımda nüfus 7,36 milyon olarak belirlenmişti. Ülkenin 2007 yılında Avrupa Birliği (AB) üyeliğine geçmesi ve serbest dolaşım hakkını kazanmasının ardından, geçen yıl nüfus 7 milyonun altına inmişti.

Milli İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine göre, geçen yıl, ülkede 15 - 64 yaş çalışanların sayısı 3,2 milyon olmuştu. Ortalama maaşın 630 avro olduğu ülkede, çalışanların yüzde 12’si 155 avro asgari ücret alıyor.

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