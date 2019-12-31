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Giriş Tarihi : 31-12-2019 05:33

Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması kapsamında 6 Nisan'dan bugüne kadar 598 bin 872 işlem yapıldı.

Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, noterlik hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla hafta sonları noterlerin 10.00-16.00 saatleri arasında çalışmasına yönelik uygulama başlatıldı.

Uygulamanın başladığı 6 Nisan'dan 30 Aralık'a kadar 598 bin 872 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde 381 bin 722 ikinci el araç satışı ve 81 bin 643 vekaletname işlemi yapıldı.

Nöbetçi noterliklerde özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi, vatandaşların noterlik ücretleri ile harç ve giderlerinin kredi veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının da 1 Şubat 2020 itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıca nöbetçi noterliklerde hafta içinde olduğu gibi ilk tescil işlemi, araç satış harici sözleşmeler, ihtarname, azilname, protesto, mirasçılık, defter ve belge onayı işlemleri de yapılıyor.

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