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Giriş Tarihi : 20-12-2019 11:22

İstanbul Havalimanı'nda sahte evrakla Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda, sahte evraklarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32'si Türk vatandaşı toplam 34 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda sahte evrakla Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişi yakalandı
İstanbul İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği ekipleri, dün, yabancı bir hava yolu şirketiyle Fransa'nın Nantes kentine gidecek yolcular için kontuvarda profil uygulaması yaptı. Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32 Türk vatandaşı ile 2 yabancı uyruklu incelemeye alındı. İncelemede, yolculara ait 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, 1 sahte pasaport tespit edildi. Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Irak ve İran uyruklu 2 kişi ise işlemler için İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi. Söz konusu kişilerin sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize edenlerin tespiti ve yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  
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