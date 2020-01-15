Sudan'da 'isyan' bastırıldı, 43 istihbaratçı gözaltına alındı

Sudan'da güvenlik güçleri, İstihbarat Teşkilatına bağlı kapatılan Operasyonlar Biriminin başkentteki merkezine düzenlediği operasyonda, 43 istihbarat görevlisini gözaltına aldı.

Hartum

Sudan'da, yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri, başkentte öğle saatlerinden bu yana silahlı mukavemet gösteren ve teslim olmayı reddeden istihbaratçıların bulunduğu Kafuri bölgesindeki karargahı tank ve ağır silahlarla kuşattı. Operasyonda karargah kontrol altına alındı.

Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı

Olayla ilişkili 43 istihbarat görevlisi gözaltına alınırken, Sudan istihbaratı, Operasyonlar Birimi mensuplarının başlattığı isyanın yapılan müzakereler sonucu sona erdiğini ve direnen istihbarat görevlilerinin silahlarıyla teslim olduğunu açıkladı.

Askeri bir kaynak, İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Operasyonlar Birimininden askerlerin, birimin kapatılması ve bazı mensuplarının farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini kaydetmişti.

Operasyonlar Birimi bünyesindeki bazı istihbaratçılar, görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle ordunun Hartum'un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı civarında protesto başlatmış, havaya ateş açarak güvenlik güçlerine teslim olmayı reddetmişlerdi.

Bazı noktalarda askerle isyancı istihbaratçıların çatışması sürüyor

İstihbarat mensuplarına yönelik operasyonunda, bazı noktalarda taraflar arasında çatışmalar sürüyor.

Güvenlik güçleri, başkentin Riyad ve Soba bölgelerindeki istihbarat merkezlerinin ele geçirilmesi için gece geç saatlerde operasyon başlattı. Ordu ile karargahlardaki bazı istihbarat üyeleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.

Yerel kaynaklar da ordu ile isyancı istihbaratçılar arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Soba bölgesindeki istihbarat karargahında, bir askerin öldüğünü birinin yaralandığını kaydetti.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan İstihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimine bağlı istihbaratçılar, görevlerine son verilmesi ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Sudan ordusu teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu karargahların çevresini akşam saatlerinde ağır silahlarla kuşatmış, önemli noktaların güvenliği için bazı bölgelere tank sevkiyatı yapmıştı.

Daha önce askeri bir kaynak tüm istihbarat merkezlerinin kontrol altına alındığını açıklasa da Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı, Kafuri bölgesinde isyancıların bulunduğu istihbarat merkezinin müzakereler sonucu kontrolünün sağlandığını, ancak Soba ve Riyad bölgelerindeki karargahların henüz ele geçirilemediğini belirtmişti.

Bazı çevreler, olayları bir darbe girişimi olarak bazıları ise devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminden çok sayıda ismin bulunduğu istihbarat biriminin tasfiyesi olarak yorumluyor.

Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ise yaşananları bir darbe girişimi olarak değil sadece belirli bir grubun isyan hareketi olarak gördüklerini ifade etmişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Sudan'da darbeye izin vermeyeceğiz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini, ülkede hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte kameraların karşısına geçen Burhan, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, siyasi güçler, geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmaları, Sudan halkının Aralık Devrimini baltalamayı amaçlayan bu komploya karşı tek saf oldu. Sizi temin ederim ki silahlı kuvvetler, güvenlik ve istikrarı bozmak, devrimi baltalama girişimlerine tüm bileşenleriyle karşı koymuştur. Devrimi, değişimi ve geçiş dönemini korumaya söz verdik." diye konuştu.

Burhan, "Devrimin meşruiyetine karşı Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Hamduk da "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Halkın demokrasiyi inşa etmesinin önünü kesmeyi amaçlayan olayları takip ettiniz. Ordumuza ve kabiliyetlerine güveniyoruz. Sağlam ve sarsılmaz bir tecrübe sunmak için asker sivil ortaklığını teyit ediyoruz." dedi.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise bir askeri kalkışma yaşandığını, ordunun en az kuvvetle eş zamanlı harekete geçerek isyancıların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini söyledi.

Osman Hüseyin, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2’si subay 4 askerin de yaralandığını kaydetti.

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