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Giriş Tarihi : 21-02-2020 16:08

Ceren Damar Şenel davasında karar verildi

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Damar Şenel davasında karar verildi

Ankara

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 

Hikmet'e, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan bir yıl, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl ayrıca hapis cezası verildi. 

Hikmet için takdiri indirim uygulanmadı.

 

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