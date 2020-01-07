SPOR
Giriş Tarihi : 07-01-2020 14:47

Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, veda mesajı yayımladı.

Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı

İstanbul

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabında yer alan mesajında, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile dün bir araya geldiğini belirterek, "Kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de geçirdiği süre boyunda kendisini destekleyenlere teşekkür eden Arda Turan, şunları kaydetti:

"Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim."

 

ETİKETLER: arda turan medipol başakşehir
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA