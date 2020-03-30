Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronovirüs salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı.

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