DÜNYA
Giriş Tarihi : 04-03-2020 10:26

Afganistan'da Taliban saldırısında 16 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 16 asker öldü

Afganistan

Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Bag Şirket bölgesindeki askeri karakola saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Amiri, saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.

Amiri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini kaydetti.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre ise saldırıda 16 askerin yanı sıra 4 sivil polis hayatını kaybetti.

 

ETİKETLER: afganistan taliban saldırı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA