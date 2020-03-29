Doktorlardan AB liderlerine 'kamplardaki mültecileri güvenli bir yere alın' çağrısı

Avrupalı doktorlar, yeni tip koronavirüs salgınının mülteciler arasında hızla yayılma riskinden dolayı kampların derhal boşaltılması ve mültecilerin AB ülkeleri arasında paylaştırılarak güvenli bir yere alınmaları çağrısı yaptı.

Amsterdam

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Hollandalı doktorlar Sanne van der Kooij ve Steven van de Vijver tarafından internet sitesi "en.sosmoria.eu" üzerinden paylaşılan ve imzaya açılan çağrıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Yunanistan’da kapasitesinin çok üzerinde mülteci barındıran kamplarda görülmesine yönelik duyulan endişe dile getirilerek, "bu durumun tüm Avrupa’yı bir felakete götüreceği" uyarısında bulunuldu.

Çağrıda, 40 binin üzerinde mültecinin yaşadığı Moria kampında sadece birkaç doktorun görev yaptığına işaret edilerek, "Bu durumun göz ardı edilmesi Avrupa sağlık değerlerinin ciddi bir ihlali olacaktır." ifadesi yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 4 yıl önce Türkiye ile yapılan anlaşmada belli sayıda mülteci alacaklarını belirtmelerine rağmen sözünü tutmadığı hatırlatılan çağrıda, "Mültecileri Yunan adalarındaki kamplara sıkıştırmak çözüm değil." değerlendirilmesine yer verildi.

"Mültecilerin Avrupa içerisinde güvenli bir yere alınmaları gerekiyor"

AB liderlerinin Türkiye ile yapılan anlaşmaya sadık kalması gerektiği ifade edilen çağrıda, "mültecilerin Avrupa içerisinde güvenli bir yere alınmaları gerektiği" vurgulandı.

Çağrıya destek veren doktorlar sosyal medyada #SOSMoria hashtagini kullanarak selfie ve video paylaşıyor.

Şu ana kadar 5 bin 24 doktorun imzaladığı çağrıya 25 bin 313 kişinin de destek verdiği görülüyor.

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