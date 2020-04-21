SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-04-2020 13:50

Alman Robert Koch Enstitüsüne göre aşısız normalleşme olmayacak

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Schaade, koronavirüs aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Alman Robert Koch Enstitüsüne göre aşısız normalleşme olmayacak

Berlin

 

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Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Schaade, ülke genelinde alınan Kovid-19 önlemlerine uyulmasını isteyerek, ''Aşısız normalleşme olmayacak.'' dedi.

Kovid-19 enfekte sayısının azaltılması için çabaladıklarını anlatan Schaade, ''Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Ancak durum hala ciddi. Görünürde salgının sonu yok, yani virüs gitmedi. Vaka sayısı tekrar artabilir. '' uyarısında bulundu.

Schaade, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.

 

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ETİKETLER: korona virüs
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