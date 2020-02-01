SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-02-2020 10:29

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00'de "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.

 

ETİKETLER: koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanlığı fahrettin koca
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA